Projekt in Benrath : Zu Gast beim Seniorenzirkus

Bruni Polle übt das Jonglieren. Auf diese Weise können Senioren in Benrath ihre Koordination und Fitness verbessern. Der Mitmach-Zirkus bietet das Training einmal in der Woche an. Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath Einmal wöchentlich gibt es einen Zirkuskurs für ältere Menschen in Benrath. Jonglieren und Balancieren machen nicht nur Spaß, sondern sollen auch die Gesundheit verbessern und Verletzungen vorbeugen.

Eine Teilnehmerin hat offenbar genug von den „Trockenübungen“ auf der am Boden liegenden Slackline. Sie balanciert mit einem Staff – einem langen Stab – in der Hand über eine querliegende, hochkant aufgestellte Leiter. Wobei der Staff für sie offenbar mehr als mentale Stütze fungiert, so wie der Mensch auf der anderen Seite. „Wenn man älter ist können zehn Zentimeter als schwindelnde Höhe wirken, man muss einfach Mut zu sich selbst haben. Hier lernt man spielerisch wieder, was man als Kind gemacht hat“, sagt Sylvia Peiseler aus Itter. - Ballspielen als Kind, das war toll, erinnert sich Ursula Konschack, während sie drei Bälle in ihren Händen dreht. Plötzlich wirft sie einen Ball um ihren Rücken herum. Das Auffangen klappt nicht, doch was soll’s. „Das geht nicht so, wie ich es mir wünsche, aber schon viel besser“, sagt die 81-Jährige Urdenbacherin.