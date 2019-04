Bad-Umbau in Benrath : Fazit der VfL-Schwimmer nach zwei Monaten ohne eigene Halle

Die Schwimmer Adam Schnerr, Ellen Mai, Romelia Vierind und Erik Henschke (v.l.) trainieren jetzt in Holthausen. Foto: Günter von Ameln (vam)

BENRATH/HOLTHAUSEN Während das Kombibad gebaut wird, müssen die Schwimmer des VfL Benrath auf umliegende Bäder ausweichen.

Seit Mitte Februar sind die Schwimmer vom VfL Benrath ohne Halle, in der sie ihre Bahnen schwimmen können. Der Abriss des Benrather Hallen- und Freibades hat die Wassersportler ihrer seit 1958 angestammten Sportstätte beraubt. Für die 377 Mitglieder der VfL-Schwimmabteilung stehen während der Bauzeit des neuen Kombibades bis voraussichtlich Ende 2021 mit dem Familienbad Niederheid sowie dem Hallenbad am Kikweg zwei Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung. Verantwortliche und Aktive sahen sich durch den Umzug vor organisatorische Probleme gestellt. Nach rund zwei Monaten Eingewöhnungszeit an den neuen Trainingsstätten ist die Bilanz aber allseits zufriedenstellend.

Angebot Die Schwimmabteilung des VfL Benrath bietet ihren aktuell 377 Mitgliedern Schwimmmöglichkeiten im Breiten- und Leistungssport an. Ein Schwerpunkt sind Schwimmgruppen für Nichtschwimmer ab etwa fünf Jahren und Anfängergruppen für Kinder im Grundschulalter. Schwimmer der Leistungsgruppe L3 nehmen an regionalen Wettkämpfen wie den Verbandsmeisterschaften des Schwimmverbandes Rhein-Wupper teil. Zudem gibt es eine Wasserballgruppe. Diese breite Angebotspalette hat keine Einschränkung erfahren.

Schwimmzeiten/Bahnen Im Familienbad Niederheid stehen für die Benrather Gäste statt zuvor drei Bahnen noch lediglich zwei Bahnen zur Verfügung, was eine erhebliche Veränderung der bisherigen Gruppengrößen zur Folge hat. Zudem mussten die gewohnten Schwimmzeiten geändert werden. In dieser Hinsicht erweist sich die neue Schwimmzeit freitags um 17 Uhr in Eller als ungünstig. „Für Eltern ist es im Feierabendverkehr unmöglich, ihre Kinder dort rechtzeitig zum Schwimmbad zu bringen“, erklärt der stellvertretende Abteilungsleiter Adam Schnerr. Die Folge: Für die Gruppe hat sich die Teilnehmerzahl von ursprünglich 30 Kindern auf derzeit sechs Kinder dramatisch reduziert.

Anfahrt Die Anfahrt zum nahegelegenen Sportpark Niederheid, der verkehrstechnisch bestens angebunden ist, stellt überhaupt kein Problem dar. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. „Da haben wir großes Glück gehabt“, betont Schnerr und lobt die effektive Zusammenarbeit mit der Bädergesellschaft Düsseldorf.

Material Handscheiben, Gymnastikbälle und Stangen, wie sie für die Aqua-Fitness-Kurse benötigt werden, mussten in der neuen Trainingsstätte im Sportpark Niederheid gelagert werden. „Es gibt aber nur wenig Platz für die Gerätelagerung“, räumt Materialwart Erik Hanschke ein. Größere Gerätschaften wurden deswegen in einer Garage auf dem VfL-Vereinsgelände an der Karl-Hohmann-Straße vorübergehend „eingemottet“.

Veranstaltungen Die jährlichen Vereinsmeisterschaften, für die in Benrath das gesamte Hallenbad angemietet werden konnte, müssen ausfallen. „Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung ist für uns im Familienbad Niederheid nicht möglich“, bedauert Schwimmtrainerin Romelia Vierind. Zudem fehlt ein Raum für Gruppenleitersitzungen. Für das beliebte Sommerfest soll es einen Ersatz geben. „Da werden wir uns etwas einfallen lassen“, verspricht Henschke.