Festi Düsstanbul in Benrath Spendengelder von Ramadan-Aktion für „Women for Women“

Die Fastenzeit für Muslime ist vorüber, und Izzet Bektas, Veranstaltungsmanager des Festi Düsstanbul kann Bilanz ziehen. Unter dem Motto „21 Tage lang gemeinsam Fastenbrechen“ waren während des Ramadans Muslime und ausdrücklich auch Nicht-Muslime zu einer interreligiösen Begegnung in ein Festzelt auf den Benrather Schützenplatz eingeladen. Zugleich diente das Festi Düsstanbul einem guten Zweck. Der Reinerlös wird als Spende an „Women for Women“ übergeben. Diese Hilfsorganisation unterstützt international Frauen in Kriegs- und Katastrophengebieten wie beispielsweise im türkisch-syrischen Grenzbereich, wo ein Erdbeben im Februar zahllose Opfer gefordert und Menschen durch Zerstörung ihrer Lebensgrundlage beraubt hatte.