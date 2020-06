Schützenfest der Benrather St.-Cäcilia-Schützen : Schützenparade 2021 doch am Schloss

Die Benrather St-Cäcilia-Schützen ziehen mit ihrer Parade immer auch am Schloss vorbei. Foto: GŸnter von Ameln (vam)

Benrath Wegen des Lichterfestes der Stiftung Schloss und Park Benrath stand der Termin auf der Kippe. Beide Veranstaltungen finden wegen der aktuellen Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

(rö) Die Benrather Schützenbruderschaft St. Cäcilia hat schon viele Jahre auf dem Buckel. Bereits im 16. Jahrhundert gibt es eine Erwähnung, richtig aktiv wird sie 1708 durch den Benrather Pfarrer Ferdinand Krücken sowie die Kirchmeister und Pfarrmitglieder, als diese „die vor langen Jahren erloschene Bruderschaft zu Gottes und der hl. Cäcilia Ehre wiederbelebten“, heißt es in der Chronik der Schützen.

Wohl seit der Fertigstellung des Schlosses 1773 nutzen die Schützen wahrscheinlich auch den Park und die Gebäude für ihre jährlich wiederkehrenden Feierlichkeiten. Die Parade der Schützen am Sonntag ihres Festes, das immer am ersten Juli-Wochenende stattfindet, findet inzwischen traditionsgemäß vor dem Schloss statt. Weil die Vielzahl an Schützenfesten in der Stadt koordiniert werden müssen, hat jeder Verein sein festes Feierdatum.

Da in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auch bei den Benrather Schützen alles ausfällt – auch die Prummekirmes im September – schauen alle schon auf das kommende Jahr. Da gibt es aber eine Terminkollision: Die Stiftung Schloss und Park Benrath hat auf den 3. Juli 2021 ihr Lichterfest gelegt.

Dessen Abbau kollidiert nun mit der Parade der Benrather Schützen. Schriftlich hatte Stiftungsvorstand Stefan Schweizer den Schützen mitgeteilt, dass es deswegen im nächsten Jahr keine Parade vor dem Schloss geben könne. Weil die Schützen aus dem Brief gleich noch herausgelesen haben, dass es auch in den nächsten Jahren mit einer Parade am Schloss schwierig werden könnte – das Schloss wird aufwändig saniert – wandten sich die Schützen hilfesuchend an den stellvertretenden Bezirksbürgermeister Udo Skalnik (SPD). Der wiederum stellte eine Anfrage über die Bezirksvertretung 9 an die Verwaltung.