Sonderausstellung im Schloss Benrath : Den Zitrusfrüchten auf der Spur

Düsseldorf Die Sonderausstellung „Zitrusmanie“ im Museum für Gartenkunst auf Schloss Benrath beleuchtet jetzt eine ungewöhnliche Sammelleidenschaft.

Im Barock kam kein repräsentativer Garten ohne Zitruspflanzen aus: „Sie zählten zu den teuersten Gewächsen und wurden leidenschaftlich gesammelt“, sagt Eva-Maria Gruben – eine Zitronensammlung als Statussymbol. Der Ursprung dieser Sammelleidenschaft liegt in einem antiken Mythos. „Es ist der Raub der goldenen Äpfel aus dem Garten der Hesperiden durch Herkules“, erklärt die Kuratorin der neuen Sonderausstellung im Museum für Gartenkunst im Benrather Schloss: Wie facettenreich die besondere Leidenschaft für die unterschiedlichen Zitrusfrüchte zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert war, darüber gibt die Sonderausstellung „Zitrusmanie. Goldene Früchte in fürstlichen Gärten“ einen spannenden Überblick.

Bis zum 18. September sind dort nun Gemälde, Grafiken, Skulpturen, Porzellan sowie alte Aufzeichnungen und Bücher zu sehen. „Ich finde es unglaublich, was für tolle und besondere Zitrus-Sorten es früher gab“, sagt Eva-Maria Gruben. Ein Kräuterbuch aus dem 16. Jahrhundert widmet sich den gesundheitlichen Wirkungen der Zitrusfrüchte, in anderen historischen Büchern sind unterschiedlichste Sorten illustriert und genau beschrieben. Alte Wachsfrüchte zeigen die besondere Fruchtvielfalt sehr anschaulich.

Sport für Kinder in Düsseldorf

Sport für Kinder in Düsseldorf : Der VfL lädt Mädchen zum Kicken ein

Zu sehen in Moers

Zu sehen in Moers : „Heilige Aussaat“ – Ausstellung zur Samentauschbörse

Bei Schulneubau in Benrath wird Tempo gemacht

Schloß-Gynmasium und Realschule in Düsseldorf

Schloß-Gynmasium und Realschule in Düsseldorf : Bei Schulneubau in Benrath wird Tempo gemacht

Prachtvolle Orangerie-Gebäude mit ausgefallener Architektur sind dokumentiert, sie setzen bauliche Akzente in vielen Parkanlagen. In der aktuellen Ausstellung werden dazu erstmals auch Schloss Benrath, Düsseldorf und das Rheinland als Orte solch fürstlicher Orangeriekultur gezeigt. Obwohl Zitrusdüfte heute im Alltag stets gegenwärtig sind, wissen nur wenige um den Siegeszug der besonderen Pflanzen, die in eigenen Winterquartieren gehegt und gepflegt wurden.