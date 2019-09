Vandalismus auf der Sportanlage : Tatort Benrather Stadion

Benrath Immer wieder werden auf dem VfL-Gelände Tribünen beschädigt, Splitter liegen herum und es wurde sogar gekokelt.

Herausgerissene Sitzschalen, Glassplitter von Bier- und Schnapsflaschen – die Tribüne im Stadion an der Karl-Hohmann-Straße ist und bleibt offenbar Tatort für Vandalismus. Spät abends und nachts sorgen ungebetene Gäste auf der Bezirkssportanlage beim VfL Benrath für Probleme. Bereits 2018 sah sich der Verein genötigt, die deutliche Zunahme von Zerstörungswut auf dem Gelände öffentlich zu machen. Zu der umfangreichen Schadensliste gehörten niedergetretene Zäune, eingeschlagene Scheiben am Kassenhäuschen und sogar Brandflecke auf dem Kunstrasenplatz. Auch Einbruchsversuche in Büroräume waren seinerzeit zu verzeichnen gewesen.