Düsseldorf : Sammelbox für alte Handys hilft Bienen

Benrath Der Nabu Düsseldorf sammelt nun auch in Benrath alte und defekte Handys. Diese werden entweder repariert oder recycelt. Das nützt der Natur auf vielfältige Weise.

Der Naturschutzbund Düsseldorf (Nabu) weitet seine Sammelaktion von gebrauchten Handys aus und kooperiert nun mit der Bio-Bäckerei Schüren. Diese hat sich bereit erklärt, in ihrer Benrather Filiale an der Hauptstraße 5 eine Alt-Handy-Sammelbox aufzustellen. In diese können alte und kaputte Handys, Smartphones, kleine Tablets und Zubehör wie Ladekabel, Headsets und Netzteile geworfen werden. Damit betreut der Nabu seine fünfte öffentliche Handy-Sammelstelle in Düsseldorf und konnte bereits innerhalb von drei Monaten 340 Handys einsammeln.