Benrather Rudergesellschaft: 100 Touren in 50 Jahren : Benrather Ruder-Wanderer feiern Jubiläum

Düsseldorf Um die 100 Touren aus den vergangenen 50 Jahren zu dokumentieren, haben die Organisationen ein Büchlein zusammengestellt, in dem es auch viele Fotos von den Fahrten gibt.

100 Fluss-Touren haben die Ruder-Wanderer der Ruder-Gesellschaft Benrath in den vergangenen 50 Jahren absolviert und dabei schöne Uferlandschaften auf zahlreichen Wasserwegen wie Rhein, Donau, Elbe und Lahn kennengelernt. Zum Jubiläum gab es eine Feier in der Vereinsgaststätte am Benrather Schlossufer, zu der der langjährige Ex-Vorsitzende und Tourorganisator Günter Füth eingeladen hatte. Zum gemeinsamen Erinnern regte ein 282-seitiges Überraschungsgeschenk für die RuderWanderer an – mit allen Berichten des kürzlich gestorbenen Tour-Chronisten Jürgen Schlüter. „Unsere erste Tour führte 1972 auf der Mosel von Quint bis Koblenz“, erzählt Füth, der gemeinsam mit seinem Bruder Jürgen und Frank Burghartz die Reisen im clubeigenen Bus mit Bootshänger vorbereitet hatte.