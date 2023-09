Äquatorpreis für Düsseldorfer Rolf Gerber ruderte streckenmäßig einmal um die Welt

Dabei hat Gerber das Rudern als Freizeitsport erst ziemlich spät für sich entdeckt. Erst nachdem der studierte Informatiker mit Abitur am Schlossgymnasium und Hochschulausbildung in Dortmund und München, von seiner jahrelangen „Berufsreise“ mit Aufenthalten an verschiedenen Standorten in der Automobilbranche 2006 in seine Heimatstadt zurückgekehrt und in Benrath ansässig geworden war, fing er an zu rudern. Als 50-Jähriger belegte er bei der RGB den Anfängerkurs – und war auf Anhieb begeistert.