Neuer Lieferdienst in Düsseldorf-Benrath Pizza Kart liefert Pizza und Pasta im „Renn-Tempo“

Neu in der Paulsmühle ist „Pizza Kart“, ein Liefer- und Abholdienst für Pizza, Pasta und mehr – und der „rasante“ kleine Rennwagen, den Inhaber Hüsnü Sevindi als Super-Mario-Fan in Anlehnung an die bekannte Nintendo-Videospielreihe in den Firmennamen hinein gepackt hat, ist Programm. Schnell und frisch nämlich will das neue Familienunternehmen an der Telleringstraße seine Kundschaft bedienen. Gekocht und gebacken wird überwiegend nach italienischen Rezepten. Qualität ist ein „persönlicher“ Anspruch vom international erfahrenen Koch und Pizzabäcker Saad. In einer Touristenhochburg in der italienischen Hafenstadt Bari an der Adria hat der Ägypter sein Handwerk gelernt und anschließend in Restaurants in Hamburg, Berlin und Düsseldorf verfeinert.