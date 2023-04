Pilotprojekt am Schloß-Gymnasium Benrath Schüler lernen mehr über die Tücken des toten Winkels

Auch die Schüler Rapahel und Ariel sind jetzt überzeugt, dass es Sichteinschränkungen für die Lkw-Fahrer gibt: „Wenn man so in den Spiegel guckt, dann dachte man, man sieht das“, sagen sie. Bei dem Pilotprojekt in Benrath hilft es den Schülern auch, dass die Polizisten mit ihnen ums Fahrzeug herumgehen und die verschiedenen Perspektiven erklären und zeigen. Am besten sollte man sich niemals im toten Winkel eines anderen Fahrzeugs aufhalten, so das Fazit des Tages. Auch den Blickkontakt herzustellen, kann helfen. Dass ein neben dem Lkw stehender Radfahrer schnell übersehen wird, demonstriert Polizist Michael Knapke. „Warten Sie vor einer roten Ampel besser seitlich hinter einem Lkw, nicht neben ihm, damit der Fahrer sie im Spiegel sehen kann“, erklärt er den Schülern.