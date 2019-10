Bauprojekt : Parkplatz am Hospital wird geschlossen

Bislang nutzen Anwohner der Benrodestraße oder Besucher der Fußgängerzone den Parkplatz am alten Hospital. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Foto: RP/Röhrig

Benrath Die Parkplatzschließung ist nötig, damit bald der Abriss des benachbarten Hospitals beginnen kann. Die SWD will auf dem Grundstück 91 Wohnungen bauen. Aktuell wartet sie noch auf die Baugenehmigung.

Von Andrea Röhrig

Seit Jahren nutzen Anwohner der Benrodestraße den Parkplatz am alten Benrather Krankenhaus an der Hospitalstraße. Zwar gibt es vor Ort eine Schrankenanlage, doch die ist seit Jahr und Tag defekt. Schon die Stiftung Schloss und Park Benrath, zu der der Parkplatz viele Jahre gehörte, hatte Pläne, die Anlage in Ordnung zu bringen. Denn auf dem Grundstück wurden Parkplätze für Schloss-Besucher nachgewiesen. Dafür genutzt wurden sie jedoch nie.

Mit einem bevorstehenden Verkauf des Areals an die städtische Wohnungsbautochter SWD machte eine Reparatur der Schrankenanlage durch die Stiftung keinen Sinn mehr. Das städtische Wohnungsbauunternehmen will die alten Gebäude abreißen und dort in sechs Häusern 91 Wohnungen bauen. In vier Häusern sind 60 Wohnungen für den Verein „Gemeinsam leben am Schloss“ reserviert, der dort ein Mehrgenerationenwohnen umsetzen will.

Info Krankenhaus von 1892 bis 1962 Eröffnung 1892 zog der Orden „Arme Dienstmägde Jesu Christi“ in den Hospitalneubau an der Hospitalstraße. 1938 wurden sie auf Anordnung der Nazis von weltlichem Personal abgelöst. Aufgabe Wegen des Neubaus an der Urdenbacher Allee wurde das Krankenhaus 1962 geschlossen.

Im Vorgriff soll nun ab dem 14. Oktober der Parkplatz für die Öffentlichkeit geschlossen werden, darüber informieren angebrachte Zettel. Auch wenn auf diesen steht, dass der Parkplatz wegen des Beginns der Abbrucharbeiten geschlossen wird, rollen jetzt nicht schon am 15. Oktober die Bagger an. Wann genau es so weit sein wird, kann Heinrich Labbert, SWD-Geschäftsführer, derzeit noch nicht sagen: „Wir wollten die Anwohner frühzeitig darauf aufmerksam machen, dass wir den Parkplatz schließen. Damit, wenn wir die Bauge­nehmigung haben, wir auch schnell mit dem Abbruch beginnen können.“ Wer also ab kommender Woche Montag dort parkt, wird abgeschleppt, heißt es auf dem Zettel weiter.

Zwar steht die Baugenehmigung nach wie vor noch aus; doch die SWD ist deren Erteilung einen großen Schritt näher gekommen. Die hing bislang von der Weiternutzung der unter Denkmalschutz stehenden Kapelle ab, die mit einer Seite an das ehemalige Hospital angebaut ist. „Die Untere Denkmalbehörde ist uns einen wichtigen Schritt bei der Weiternutzung der Möblierung entgegengekommen.