Aktionsfest: Straßen für Menschen Feiern, wo sonst Autos fahren

Das ist heute eine Spielstraße“, steht – demonstrativ – mit weißer Kreide auf den Asphalt der Capitostraße geschrieben, und genau dort, wo sonst Autos fahren oder am Straßenrand parken, sind Menschen in fröhlicher Laune mit Tanzen, Lachen, Spielen und Klönen beschäftigt. „Spielstraße statt Parkplätze“ lautet nämlich das Motto eines Straßenfestes am internationalen „Parking Day“, zu dem die Benrather Initiative für Nachhaltigkeit (BIN) in die Paulsmühle eingeladen hatte. Sie wollte damit zeigen, wie öffentlicher Straßenraum alternativ und nachhaltig für Mensch und Natur genutzt werden kann.