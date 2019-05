Wandelkonzert in Benrath : Das wohlige Raunen des Waldes

BENRATH Die Neue Düsseldorfer Hofmusik erinnerte in einem Wandelkonzert an die ursprüngliche Bestimmung des Benrather Schlosses als Jagddomizil.

Nach Musik von Georg Friedrich Händel wandelte man in den Gartensaal der Kurfürstin. Romantisch wurde es dort mit Carl August Hänsels Musik für vier chromatische Hörner. Am Ende gab es im Kuppelsaal das Quartett in B-Dur. von Konstantin F. Homilius. Noch einmal hatten die Solisten dafür die Instrumente gewechselt und bliesen nun auf modernen Hörnern. Romantische Klänge vom Feinsten, die viele Zuhörer mit geschlossenen Augen genossen und sich in den ‚wohligen Wald‘ neben dem Schloss träumten.