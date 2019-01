Benrath : Neue Dietsch-Eigentümer spendierten Sekt für Kunden

Nicole Albrecht (l.) und Claudia Hoferer (r.), kamen beim Sektempfang mit Kunden wie Christiane von Kiiegsheim ins Gespräch. Foto: Georg Salzburg(salz)

Benrath Stöbern ist eine beliebte Tätigkeit bei Buchkäufen, und bei guter Auswahl und Atmosphäre vergeht locker eine Stunde mit dem Blättern in den unterschiedlichsten Werken. So zu sehen am Samstagmittag in der Buchhandlung Dietsch: In allen Ecken vertiefen sich Kunden in die Lektüre, eine kleine Schlange steht an der Kasse.

Von Beate Gostincar-Walther

Nicole Albrecht und Claudia Hoferer, die Nachfolgerinnen des Ehepaars Ohm, luden zu einem kleinen Sektempfang und zahlreiche Gäste erschienen - gar nicht unbedingt erpicht auf das prickelnde Getränke, vielmehr auf’s Entdecken und Kaufen.

„Ich bin hier sehr gern und lasse mich gerne inspirieren. Gerade suche ich ein Buch, um einen Gutschein einzulösen“, erzählt Claudia Ellerich. Sie zählt zu den regelmäßigen Kunden und ist zufrieden mit Sortiment und Ambiente. „Manchmal informiere ich mich auch im Internet, aber ich bestelle hier“, fügt die Benratherin hinzu. „Ich komme meist einmal wöchentlich; ich habe meine Gewohnheiten noch nicht geändert“, meint Ralf Jacob. Und das, obwohl er nach Eller umgezogen sei, setzt er schmunzelnd hinzu. Das Angebot sei breit aufgestellt, da ließe sich nichts besser machen. „Und wenn ich andere Bedürfnisse habe, gehe ich in ein Antiquariat“, verrät Jacob.