Mr. Eishalle geht in den Ruhestand : Manfred Ottos Abschied vom Eis

Benrath Zum dritten Mal geht der Leiter der Benrather Eissporthalle in den Ruhestand. Er ist froh, dass die Zukunft seiner Sportanlage nun weitestgehend gesichert ist – und dass seine Mitarbeiter ihre Jobs behalten.

Bauvorhaben in Düsseldorf-Benrath : Rat beschließt neue Eissporthalle an der Kappeler Straße

Pro und Contra : Soll die Eishalle an die Kappeler Straße in Benrath?

„Seit Langem war klar, dass die Stadtsparkasse raus wollte aus ihrem Vertrag, aber es war immer noch Geld von der Stiftung da“, sagt Otto. Erst als es keine Zinsen mehr gab, sei das Geld schnell weniger geworden. Otto erinnert an die Diskussion, ob es weiter eine Eishalle im Düsseldorfer Süden geben würde oder nur den Abriss. Immer wieder war von Schließung die Rede. Aber Manfred Otto brachte die Eishalle wieder in Schwung. Mit der jetzigen Lösung ist Otto weitgehend zufrieden. „Aber man weiß ja nie…“, meint er scherzend.

Gleich zweimal wurde der 76-Jährige aus dem Ruhestand zurückgerufen, nachdem er als langjähriger Geschäftsführer der Eissporthalle von 1991 bis 2005 in der Paulsmühle tätig war. Fünf Jahre genoss er das Rentnerdasein, ging offiziell mit 63 in den Ruhestand. Dann kam der Anruf vom damaligen Stiftungsberater Heinz-Günter Lennartz. Die Finanzen standen schlecht, die Besucherzahlen gingen zurück, da ließ Otto sich nicht zweimal bitten: „Die Eishalle ist mein Kind, da konnte ich damals doch nicht nein sagen.“

Also war von Ruhestand keine Rede mehr, und Otto bezog wieder seinen Posten. Er sanierte die Finanzen, kam mit neuen Ideen, regelte kleine und große Reparaturarbeiten. Doch seit seiner Rückkehr aus dem Rentnerdasein hielten sich immer wieder Gerüchte, dass die Eissporthalle schließen würde. Dem setzte Otto steigende Besucherzahlen entgegen, er erfand die Schaumparty zum Abschluss der Saison, die heute viele Nachahmer gefunden hat, und er verabschiedete sich zum zweiten Mal in den wohlverdienten Ruhestand. Er sorgte aber zuvor dafür, dass es weiter Trainingszeiten, ob am frühen Morgen (6 Uhr) oder späten Abend (ab 22 Uhr) für die Damen-Eishockey-Mannschaft Devils und zahlreiche Hobby-Mannschaften, gab. Ja, er fand selbst Wege, dass die Ratinger Aliens ihren Spielbetrieb in Benrath weiterführen konnten, als deren Eishalle wegen Einsturzgefahr geschlossen werden musste.