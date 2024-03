2019 wurde das Düsseldorfer Zamek-Werk stillgelegt Linke sehen kulturelles Potenzial in alter Zamek-Villa

Inzwischen ist es gut fünf Jahre her, dass das Zamek-Werk an der Kappeler Straße seinen Betrieb einstellte, in dem der Lebensmittelhersteller Suppen und Brühen produzierte. Seitdem verfallen die Gebäude und verwildert das Areal. Das hat die Fraktion der Linken zum Anlass genommen, den Standort für die Umsetzung eines Kulturzentrums prüfen zu lassen.