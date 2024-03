Lichtverschmutzung vermeiden Warum Düsseldorf einen Park im Süden nicht beleuchten will

So war das Gremium einstimmig zu dem Urteil gekommen, dass die Stadt das prüfen soll. Doch die erklärte der BV nun schriftlich, warum sie diese Anregung nicht umsetzen will: Man wolle zusätzliche Lichtverschmutzung in öffentlichen Grünanlagen vermeiden, da diese Räume auch wichtige Rückzugsräume für Tiere darstellten, die es in einer hoch verdichteten Stadt immer seltener gebe. Bei der Verwendung von Licht im öffentlichen Raum ist laut Verwaltung auf die Verträglichkeit für die Natur, insbesondere der Insekten zu achten. Auch eine hinsichtlich der Lichtverteilung technisch optimierte Leuchte, mit einem verträglichen Lichtspektrum, lockt immer noch nachtaktive Insekten an und wird damit zu deren Todesfalle.Die Stadt hält daher „grundsätzlich an ihrem Standpunkt fest, auf zusätzliche Lichtquellen in Grünanlagen möglichst zu verzichten“, heißt es in der Antwort wörtlich.