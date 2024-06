Organisiert vom Lauftreff Düsseldorf-Süd Das große Rennen ums Benrather Schloss

Dabei macht der Lauftreff alles in Eigenregie, sagte Vorsitzender Rainer Wolf. Besonderer Einsatz war mal wieder am Waffelstand gefragt, wo es die begehrten „Lauf-Waffeln“ gab. Eimerweise sei der Teig dafür gemischt worden, das Rezept bleibe aber ein Geheimnis, so Rainer Wolf. Und obwohl gleich vier Waffel-Eisen in Betrieb waren, blieb die Schlange der Wartenden immer lang. Selbst als die letzten Läufe schon beendet waren, stellten sich weiterhin Besucher an. So auch Timo mit seinem Vater. „Es braucht eben etwas Geduld“, sagte der, „und noch Teig“.