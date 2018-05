Benrath: Landesliga: Eine Partie der krassen Gegensätze

Benrath Drei Spieltage vor Saisonende haben es die Landesligakicker vom VfL Benrath mit dem SC Velbert zu tun. Der Gegensatz zwischen beiden Konkurrenten könnte größer kaum sein. Velbert kämpft als Tabellendritter um die Aufstiegs-Chance. Dem Team von Trainer Frank Stoffels obliegt als Schlusslicht die Aufgabe, sich anständig aus der Spielklasse zu verabschieden. "Das ist unser Ziel", betont der Benrather Coach. Sieben Zähler trennen den VfL vom Relegationsrang. Im Falle einer Auswärtsniederlage herrscht auch rechnerisch kein Zweifel mehr am Gang hinab in die Bezirksliga.

Für Inagaki dürfte am Sonntag in der BFL Arena Robin Reuter in die Abwehrkette rücken. Claudio Bemba wird Fatni in der Offensive ersetzen. Anstoß ist um 15 Uhr. Dass für Fatni die Saison trotz Sperre noch nicht endgültig gelaufen ist, verdankt der 18-Jährige dem Umstand, dass der VfL am Pfingstmontag auf der Anlage des TSV Eller zusätzlich das Entscheidungsspiel um den Einzug in den Niederrheinpokal gegen den A-Kreisligisten Rhenania Hochdahl zu bestreiten hat. "Mohamed ist beim Saisonfinale in Meerbusch wieder einsatzberechtigt", erklärt Stoffels. Für größere personelle Änderungen fehlen dem VfL die Alternativen. Ob Stoffels aus taktischen Gründen einzelne Positionen tauschen wird, ist offen. Im Tor wird Daniel Leurs stehen, zumal Florian Mahn (beruflich verhindert) und Daniel Terentyev (Schulterverletzung) nicht zur Verfügung stehen. Ziel ist es, gegen die spielstarken Velberter möglichst lange die Null zu halten. Stoffels: "Meine Jungs sind hoch motiviert."