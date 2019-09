Düsseldorf-Benrath : Ausstellung, Theater und Show mit Youtuber

Düsseldorf-Süd Wer Kultur erleben möchte, muss dazu nicht unbedingt in die Stadt fahren. Auch im Düsseldorfer Süden gibt es interessante Angebote. Hier eine Auswahl von aktuellen und anstehenden Ausstellungen und Veranstaltungen:

Fotoausstellung In der Schwarzweiß Galerie ist noch bis zum 19. Oktober die Ausstellung „Freunde 1982-85“ zu sehen. Gezeigt werden Fotos von Martin Zellerhoff. Er besuchte bis 1985 das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Benrath. Heute lebt der Schüler von Thomas Struth in Berlin, seine Arbeiten befinden sich in bedeutenden Sammlungen wie dem Metropolitan Museum in New York. Die Bilder stammen aus der Zeit, in der er als Schüler das Fotografieren begann. Die Aufnahmen laden dazu ein, die eigenen Erinnerungen an die 80er Jahre mit denen des Fotografen zu teilen und abzugleichen.