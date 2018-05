Benrath: Kritik an Plänen für Wohnquartier

Benrath Auf dem ehemaligen Industriegelände südlich der Hildener Straße soll ein fast 900 Wohnungen umfassendes Quartier entstehen. Das ist zu viel, findet die CDU in der Bezirksvertretung 9. Sie vermisst Grünflächen und Parkplätze.

Doch die Pläne sorgten bei den Bezirkspolitikern nicht nur für Freude: Scharfe Kritik an den Ideen äußerte unter anderem die CDU-Fraktion. "Es wird nie der schönste oder beste Entwurf, sondern am Ende immer der, der die meisten Wohneinheiten vorsieht. Das kann kein Zufall sein", bemängelte Felix Blumenrath. Eine Mischung aus Gewerbe und Wohnraum sei zwar vernünftig, seine Fraktion hätte sich jedoch mehr Grünflächen und Parkplätze in der Planung gewünscht. "Stattdessen wird das ganze Quartier überlagert. Am Ende muss es eine funktionale Lösung geben und die sehen wir noch nicht", sagt Blumenrath über den Entwurf. Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf (CDU) betonte: "Der jetzige Entwurf ist noch keine Detailplanung. Einige Aspekte müssen aus unserer Sicht nochmals überarbeitet werden."