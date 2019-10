Ausbildungsprojekt in Düsseldorf : Ein Stück Industriegeschichte

Ausbildungsprojekt in Düsseldorf

Oguzhan Bayraktar, Fabian Meyer und Ausbildungsleiter Ralf Gremmen (v.l.) waren an der Restauration des Krans beteiligt. . Foto: Anne Orthen (ort)

Benrath Auszubildende der Firma Konecranes haben einen Kran aus den 1950er Jahren restauriert.

„Kräne wachsen mit ihren Aufgaben“, sagt Peter Klein, Marketingleiter bei der Firma Konecranes in Benrath. Und die Aufgaben für moderne Kräne sind in den vergangenen 60 Jahren enorm gewachsen. Entsprechend klein wirkt für die Fachleute das Modell MK4A, das vor dem Hauptgebäude der Firma steht. Denn der blaue Mobilkran, vier Meter lang, 14 Tonnen schwer und mit einem sieben Meter langen Ausleger, stammt aus dem Jahr 1953 und wurde von Auszubildenden des Unternehmens restauriert.

Die alte Maschine wurde in einem heruntergekommenen Zustand in einem Wald 100 Kilometer vom norwegischen Oslo entfernt gefunden. Sie befand sich im Besitz eines Eisenbahnmuseums. „Durch Zufall ist ein Mitarbeiter im Internet darauf gestoßen, und wir haben sie uns angeschaut und schließlich gekauft“, erzählt Klein.

Mit der Überführung in den Düsseldorfer Süden kam der Kran quasi nach Hause: Gefertigt wurde er 1953 bei der Firma Gottwald – damals noch ein Familienunternehmen mit Sitz in Reisholz – heute ein Produktlabel von Konecranes in Benrath. Der MK4A war eine vielfältig einsetzbare Maschine: Je nach Ausführung konnte sie als Kran, Bagger oder Bohrer arbeiten. „Im Grund ist sie der Vorläufer der großen Hafenkräne, die heute unser Geschäft sind“, erzählt Klein.