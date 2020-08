Benrather Schlossnarren : Aus Alt mach Neu

Überraschung: Das Schlossgrafenpaar tritt ein zweites Mal an. Marcus Creutz und Fabienne Schäfer sind sich aber bewusst, dass es eine ungewöhnliche Session wird. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Benrath Die Benrather Schlossnarren haben ihr Grafenpaar für die Session 2020/21 vorgestellt: Marcus Creutz und Fabienne Schäfer. Sie hatten das närrische Amt bereits in der Session 2019/20 inne und freuen sich auf die Fortsetzung.

Recycling, Upcycling oder Upgrading – das sind alles Begriffe, die derzeit aus vielen öffentlich geführten Diskussionen nicht wegzudenken sind. Wer recycelt, ist auf der Höhe der Zeit. Genau deshalb sind die Benrather Schlossnarren ein moderner Karnevalsverein, denn sie recyceln einfach ihr Schlossgrafenpaar der Session 2019/20 und machen es auch zum „Herrscher des Benrather Narrenvolks“ in der Session 2020/21. „Da sind wir wieder. Diesmal in der Version 2.0“, witzelte der designierte Schlossgraf Marcus (Creutz) bei der Vorstellung am Sonntag. „Wir machen noch so ein Ding mit all den Verrückten und Jecken aus dem vergangenen Jahr.“

Wobei dem närrischen Blaublüter durchaus bewusst ist, dass es wahrscheinlich keine Session wird wie die vergangene. „Die kommende Karnevalszeit wird anders. Es wird eine ungewisse Session und deshalb besonders“, meint Schlossgräfin Fabienne (Schäfer).

Die Corona-Pandemie hatte auch deutliche Auswirkungen auf die Vorstellungsparty des neuen „alten“ Grafenpaares. Jeder, der das Freigelände des Schumacher-Süd betrat, musste an Desinfektionsspendern vorbei und Schilder erinnerten an die Maskenpflicht. „Solche Schilder hätte ich mir auch schon bei den letzten Karnevalsevents gewünscht. Immer dann, wenn ich an einem nicht kostümierten Karnevalisten vorbeigegangen bin“, kalauerte Schlossnarren-Präsident Jochen Scharf mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Denn niemand weiß zurzeit, wie die Session unter Pandemie-Bedingungen ablaufen soll oder kann.

Graf Marcus hat aber schon eine Idee präsentiert, wie man eine Abstandsregel-konforme Polonaise hinbekommt. Dafür lagen Schmuckbänder in zwei Meter Länge auf den Tischen. „Nehmt ein Ende der Bänder in die Hand, gebt das andere Ende einer anderen Person, dann kann‘s losgehen. Wenn ihr das Band stramm haltet, habt ihr die Abstandsregel eingehalten“, forderte der Graf auf und versprach: „Da kommen bestimmt noch mehr verrückte, kreative Ideen, um Karneval möglich zu machen.“

Jochen Scharf und seinem Vorstandsteam gelang mit dem Grafenpaar-Upgrading eine Überraschung, waren Marcus und Fabienne doch erst eine Stunde zuvor offiziell verabschiedet worden. „Es gab sogar Wetten, wer die Nachfolge antritt, aber auf uns hat niemand gesetzt“, sagt Creutz schelmisch lächelnd. Seit zwei Monaten steht es fest, dass die Alten auch die Neuen sind, aber nichts sickerte durch. „Wir sind eine verschworene und verschwiegene Gemeinschaft“, so Scharf. Ohne Schlossgrafenpaar in die Corona-Session zu gehen, war jedenfalls keine Option, weder für Scharf noch für Marcus und Fabienne. Als nächster Fixpunkt im närrischen Kalender der Schlossnarren steht jetzt der 15. November. Dann sollen die Grafenpaar-Anwärter offiziell inthronisiert werden. „Das wird im Benrather Schloss passieren“, stellt der Präsident klar. „In welcher Form und wo genau, dass wissen wir noch nicht. Ob wir wieder in den Kuppelsaal dürfen, steht noch nicht fest. Wir haben aber die Zusage der Stiftung Schloss und Park Benrath, im Schloss unser Grafenpaar zu küren.“