Aktionstage in Düsseldorf Junge Autorin spricht über Alkohol-Sucht

Eva Biringer beschreibt in ihrem Buch, wie sich Alkohol in ihr Leben geschlichen hat und wie sie gelernt hat, ihre Abhängigkeit in den Griff zu bekommen. „Der Konsum von Alkohol ist Teil unserer Alltagskultur, häufig wird sein Konsum verharmlost“, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Zwar gehe gesamtgesellschaftlich der Konsum von Alkohol zurück, in der Gruppe moderner erfolgreicher Frauen nehme er aber zu. Die Veranstaltung in Benrath möchte für den Zusammenhang von Feminisierung und Alkohol sensibilisieren. Zunächst wird Eva Biringer ihre Geschichte erzählen. Anschließend soll für die Besucher Zeit bleiben, um Fragen zu stellen.