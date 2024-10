Gründung des Gremiums war 1954 Jubiläums-Button zum 70-jährigen Bestehen der Bezirksvertretung

Düsseldorf · 100 Stück hat die Bezirksvertretung herstellen lassen. Wer auch ein Exemplar haben möchte, kann sich an die Bezirksverwaltungsstelle in Benrath wenden. Das gilt, so lange der Vorrat reicht.

Die Kommunalpolitiker Thomas Nicolin (v.l.), Melina Schwanke, Dirk Angerhausen und Christoph Laugs mit den Jubiläums-Buttons. Foto: Andrea Röhrig

Der goldfarbene Ansteck-Button ist drei Zentimeter breit und zweieinhalb Zentimeter hoch. Er zeigt das Benrather Rathaus, über diesem steht „Bezirksvertretung 9“, darunter 1954 bis 2024. Mit diesem Pin will die Bezirksvertretung (BV) darauf aufmerksam machen, dass dieses besondere Gremium im September seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. 100 Stück habe die BV fertigen lassen, berichtet Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf. Jedes BV-Mitglied hat sein Exemplar bereits erhalten. Für 2025 ist stadtübergreifend die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Bezirksvertretungen geplant. Seit 1975 gibt es in der Landeshauptstadt zehn Stadtbezirke, für deren Bewohner es jeweils eigene Bezirksparlamente gibt. Benrath war 1954 der Vorreiter. Und das kam daher: Bis zur Eingemeindung nach Düsseldorf im Jahre 1929 gehörten folgende Gemeindeteile zur Bürgermeisterei Benrath: Benrath, Garath, Hassels, Hellerhof, Holthausen, Itter, Niederheid, Oberheid, Paulsmühle, Reisholz, Rittersberg und Urdenbach. Die Benrather Bürger waren damals über die Eingemeindung wenig begeistert. So erstritten sie Sonderrechte von der Stadt Düsseldorf, die bis heute gelten: wie eine eigene Bezirksvertretung und ein eigenes Standesamt. Bis 1975 hieß das Gremium übrigens Bezirksvertretung Benrath, nach der landesweiten Einführung von Bezirksvertretungen kamen die Stadtteile Wersten, Holthausen, Itter, Himmelgeist, Reisholz, Hassels und Urdenbach hinzu. Aber auch in Benrath soll 2025 das 50-Jährige gefeiert werden. Am liebsten wäre es Graf, wenn das mit der Wiedereröffnung des Benrather Rathauses zusammenfällt.

(rö)