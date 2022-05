Gefährliche Kreuzung Bamberger Straße/Bayreuther Straße :  Jetzt gilt Tempo 30 in der Unterführung

Düsseldorf Seit Dezember ist die Unterführung Bamberger Straße für den Verkehr freigegeben. Seitdem gibt es viele Beschwerden. Es hat bereits einen Vor-Ort-Termin von Stadt und Polizei gegeben.

Seit Dezember ist die wohl tiefste Unterführung in Düsseldorf, die auf der Bamberger Straße liegt, für den Verkehr freigegeben. An ihrer tiefsten Stelle befindet sie sich 8,50 Meter unter Straßenniveau. Damit sie nicht voll Wasser läuft, gibt es sogar eine Pumpe. Vor dem Ausbau waren zwischen Fahrbahn und Eisenbahnbrücke die üblichen 3,50 Meter Platz. Doch das reichte nicht mehr, um den Schwerlasttransport der Benrather Firma Konecranes zum Reisholzer Hafen zu gewährleisten. Bis zum Mai vergangenen Jahres konnte das Unternehmen den Transport über die Gleise durchführen. Doch dann schien eine Tieferlegung der Bamberger Straße die einzige Lösung, damit Konecranes seine Kräne weiter verschiffen kann.

Zudem seien Vorschläge und Anregungen aus den Beschwerden der Bürger daraufhin geprüft worden, ob sie umsetzbar seien, so die Stadt. Eine Ausführung des Stahlgeländers zum Beispiel als Glasgeländer ist dort nicht möglich. Auch eine Änderung der Vorfahrtsregelung sei nicht machbar: Die Unterführung werde von Schwertransporten befahren, die bei einem erforderlichen Halt an der Kreuzung nicht oder nur erschwert wieder an der Steigung anfahren könnten. Bei einem Termin vor Ort fiel unserem Fotografen zudem auf, dass mehrere Lastwagen der Awista mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung zur Nürnberger Straße einführen, vielleicht, um die Steigung ohne Anhalten schaffen zu können. Der Stadt ist allerdings nicht bekannt, dass es bislang zu solchen Problemen gekommen sei.