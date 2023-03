Aktion am Samstag Initiativen laden zur Radler-Demo nach Benrath

Kritikpunkte der Initiatoren an der Umleitung: Auf der Benrather Schlossallee fahre die Stadtbahn, die rechte Fahrspur sei zumeist zugeparkt. Die Sicherung der Radfahrenden konkurriere mit der altgewohnten Parkplatzbequemlichkeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Initiatoren fordern die Verwaltung auf, dass ein 2021 auf Initiative der Grünen gefällter Beschluss in der Bezirksvertretung 9, zur Prüfung eines Radfahrstreifens zwischen Schöner Aussicht und Pigageallee, nun schnellstmöglich von der Verwaltung umgesetzt werden müsse. Eine entsprechende Wiederholung des Antrages, von den Grünen als Dringlichkeitsantrag in die jüngste Sitzung der BV eingebracht, kam nicht durch. Lediglich die Grünen stimmten dafür. Dieses deutliche Votum hatte auch damit zu tun, dass weder die CDU noch die Verwaltung die Dringlichkeit des Antrags als begründet ansahen. Wäre dieser durchgekommen, hätte es sich Bezirksverwaltungsstellenleiter Nils Dolle vorbehalten, diesen Beschluss vom Rechtsamt prüfen zu lassen. Auch die Protestierenden fordern, dass während der Bauzeit auf beiden Seiten der Schlossallee zwischen der Schönen Aussicht und der Pigageallee ein „Pop-up-Radweg“ eingerichtet wird und auf der Pigageallee Fahrradpiktogramme aufgebracht werden.