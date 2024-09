Sanierung in Düsseldorf-Benrath Initiative BIN wünscht sich einen Bürgerpark ums Rathaus

„Wir meinen, dass übergeordnete Belange des Klima- und Bevölkerungsschutzes das Abweichen von Denkmalschutzvorschriften erlauben sollten und schlagen deshalb vor, dass am Rathaus ein Bürgerpark entsteht“, heißt es in der Anregung: In diesem sollten durch klimaangepasste Bepflanzung mit schattenspendenden Bäumen sowie essbaren Sträuchern (Nüsse/Obst), Sitz- und Spielmöglichkeiten, Trinkbrunnen sowie einer Toilettenanlage für Anwohner wie die Besucher des Rathauses eine hohe Aufenthaltsqualität entstehen. Zudem regt die BIN an, die hinter dem Rathaus gelegenen Flächen mit Spielplatz sowie die dort in einem 80er-Jahre-Nebenbau befindliche Informationsstelle zur Zahngesundheit in die Fläche einzubeziehen.