Benrath : Schon jetzt wird das Fisch-Geschäft vermisst

Benrath Ein Bauernmarkt wäre ein Anziehungspunkt für die Benrather Einkaufszone. Ein Ärgernis sind die durch die Fußgängerzone fahrenden Radler.

Hier eine Auswahl der Leserreaktionen zu unserem Aufruf zum Einkaufsstandort Benrath:

Wilfried Bohnen: „Die Schließung des Fischkost Benrath ist ein herber Verlust für Benrath und Umgebung. Ich bin immer aus Holthausen nach Benrath wegen des Fischhauses gefahren und habe bei der Gelegenheit dort auch andere Dinge erledigt. Nun gibt es keinen Grund mehr, nach Benrath zu fahren. Sehr gestört hat mich der Radverkehr in der Hauptstraße. Ich war mehrmals Zeuge, wie Fußgänger angefahren worden sind, das ist ein großes Ärgernis.“

Gundula Klein-Seidel „Uns fehlt ein Angebot wie das Fischgeschäft.“

Werner Brock (Hellerhof): „Ich bedauere die Schließung des Fisch-Geschäftes und möchte mich auf diesem Wege für die jahrelange freundliche und zuvorkommende Bedienung durch das Ehepaar Rossdeutscher und das Team bedanken. Man war dort gut aufgehoben und fühlte sich wie zu Hause. Ich hoffe, die Beteiligten in absehbarer Zeit in Benrath in einem neuen Laden wieder begrüßen zu können.“

Franz und Renate Dickmann (Düsseldorf): „Wir gehen sehr gerne in Benrath einkaufen, obwohl wir in Eller wohnen, da dort die Einkaufsmöglichkeiten immer schlechter werden. Wir hoffen nun, dass diese Entwicklung nun nicht auch auf Benrath übergreift. Ein Bauernmarkt wäre sehr schön und wir würden uns freuen, wenn dieser in Benrath kommen würde.“

Silvia Würzberger „Ich komme aus Vennhausen und gehe regelmäßig in Benrath einkaufen. Der Mix ist unschlagbar! Die immer gut gelaunten Mitarbeiterinnen der Biometzgerei Saßen und des Bäckers Schüren machen auch Schlange stehen kurzweilig. Nähgeschäft, Spinnrad, Bücher, echter Schuster, alles da. Nur für meine „barocken Formen“ finde ich leider fast keine Textilien. Ein Ernstings Family fehlt auch. Einen Bauernmarkt mit regionalen Bioprodukten fände ich klasse.“