Benrather Repair Café : Eine zweite Chance für alte Geräte

Benrath Mitarbeiter der Berner Group schraubten in Benrath an Toastern, einem Thermomix – und dem Wasserkocher der RP-Redaktion.

Christian Eck ist Logistiker und arbeitet bei der Berner Group in Köln. Seit er 15 Jahre alt ist, ist das Schrauben sein Hobby: an Mofas, Autos, Musikanlagen – und gestern auch am defekten Wasserkocher der RP-Redaktion. Viele Informationen bekam er nicht: „Er kocht kein Wasser mehr“, war der einzige Hinweis, mit dem sich Eck an die Arbeit machte.