Gedenken an die Mitbegründerin der Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung Künstler Günther Uecker stiftet zwei Grafiken zur Finanzierung des Lilli-Marx-Gedenkraums

Prominente Unterstützung für den neuen Ausstellungsraum gibt es auch durch den Düsseldorfer Künstler Günther Uecker. Till Breckner von der Galerie Breckner informierte: „Gerührt von der Lebensgeschichte von Lilli Marx und vom Engagement der neuen Initiative entwarf Uecker zwei Kunstwerke, die Lilli Marx und dem jüdischen Leben in Deutschland gewidmet sind.“ Das erste Werk heißt „Mal“, als Referenz zu Denkmal oder Mahnmal. Das zweite Motiv „Unlimited“. Es soll auf den unlimitierten Kredit für das jüdische Leben in Europa verweisen. „In diesem Sinne wird das Kunstwerk in einer unlimitierten Edition für diesen Lilli-Marx-Raum zur dauerhaften Finanzierung zur Verfügung stehen“, sagte der Galerist. Gezeigt wurden die Motive am Donnerstagabend noch nicht, da sie noch nicht fertig gedruckt und signiert sind. Die Erlöse der Benefiz-Grafiken sollen an das Projekt gehen. Auch die bisherigen Sponsoren wurden am Abend geehrt und bekamen eine kleine Lilli-Marx-Büste aus dem 3-D-Drucker – kreiert von den Annette-Schülern.