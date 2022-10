Schul-Projektwochen in Düsseldorf : Grundschüler aus Benrath werden zu Zirkus-Artisten

Die Schüler präsentieren bei Vorstellungen an drei Terminen ihre vielen Kunststücke. Foto: Greitzke/St.-Cäcilia-Schule

Düsseldorf Sich einmal in einem ganz anderem Umfeld auszuprobieren, dazu hatten die Kinder der St.-Cäcilia-Schule in Benrath nun Gelegenheit.

Von Marie Bockholt

Sie spucken Feuer, turnen am Trapez und jonglieren mit bunten „Flowersticks“: Die 153 Mädchen und Jungen, die auf die St.-Cäcilia-Schule in Benrath gehen, proben für ihre Auftritte als Zirkus-Artisten. Am heutigen Freitag und am Samstag, 22. Oktober, sind insgesamt drei Vorstellungen im Zirkuszelt auf dem Sportplatz des VfL Benrath an der Karl-Hohmann-Straße geplant.

Angeleitet von ihren Lehrern und vom Team des Schulzirkusses „Zappzarap“ bereiten sich die Grundschüler seit Montag auf die Auftritte vor. Unter dem Motto „Kannst du nicht, war gestern“ findet seitdem die Projektwoche statt. „Am Sonntag haben wir zunächst sechs Stunden lang und gemeinsam mit den Eltern das Zirkuszelt aufgebaut“, sagt Schulleiterin Ulrike Freytag. Am ersten Tag der Woche präsentierte das Lehrer-Kollegium den Schülern eine Zirkus-Show. Dort lernten die Kinder verschieden Genres kennen. Anschließend konnten sie sich selbst in Seiltanz, Akrobatik, Jonglage und vielen anderen Kunststücken probieren. „Das Projekt ist toll für die Schulgemeinschaft“, sagt Freytag. Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse haben in den Workshops gemeinsam gearbeitet.

„Vom Schließen und Öffnen des Vorhangs bis zur Moderation – bei den Vorstellungen treten nur die Kinder auf“, erklärt Jessica Born. Sie gehört zum „Zappzarap“-Team. Der Schulzirkus aus Leverkusen mit pädagogischem Schwerpunkt ist in ganz Deutschland unterwegs. Auch unter anderem in Österreich, Belgien und der Schweiz war das Team aus Artisten, Künstlern und Pädagogen schon im Einsatz. Es ist toll, zu sehen, wie Kinder während der Projekte über sich hinauswachsen, beschreibt Born.