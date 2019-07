Benrather Schützen : Parade bei perfektem Uniformwetter

Benrath Höhepunkt des Schützenfestes ist die Parade vor dem Schloss, bei der die Benrather sowie die eingeladenen anderen Vereine den amtierenden Hoheiten die Ehre erweisen. Viele Zuschauer verfolgten am Sonntag einen perfekt choreographierten Ablauf.

Das Wetter meint es an diesem Nachmittag gut mit den Schützen. Es ist sonnig, aber nicht zu heiß, bestes Wetter also für die unzähligen Uniformträger, die in Marschschritten und mit Pauken und Trompeten an den vielen Zuschauern vorbeiziehen. Viele ältere Besucher sind darunter, einige haben Platz auf ihren Rollatoren genommen, einige schießen Fotos, filmen das Geschehen, Kinder beobachten mit großen Augen das Geschehen.

Für Nadja Fijalkowski ist dies ein ganz besonderer Tag: Sie wird zur neuen Pagenkönigin proklamiert, hat eine glatte zehn beim entscheidenden Schuss getroffen. „Ich freue mich sehr darüber“, sagt die Elfjährige stolz. Seit 2018 ist sie Mitglied in der Benrather Bruderschaft, sie wohnt in Düsseldorf, geht aber in Hilden zur Schule. „Da habe ich niemals mit gerechnet.“ Neue Prinzessin wird Fabienne Kleefisch, die vor Aufregung ein paar Tränen vergießt und sich mit den Armen Luft zufächert, neuer König ist Michael Kleefisch. Dabei wird nicht der treffsicherste Schütze in das Amt gehoben, sondern in einem besonders ausgetüftelten Zählverfahren per Los bestimmt.