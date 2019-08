Düsseldorf-Benrath : Gitarre lernen ist ein Kinderspiel

Benrath Udo Zilkens ist Musiklehrer am Schloß-Gymnasium. Vor zehn Jahren rief er das Programm „Jeder lernt Gitarre“ ins Leben. Seitdem vermittelt er das Konzept in Kursen und gibt immer neue Liederbücher dazu heraus.

Für Gitarren, die ungenutzt in ihrer Hülle verstauben, gibt es eine zweite Chance. Sie heißt JelGi, was abgekürzt steht für „Jeder lernt Gitarre“. Udo Zilkens hat sich das Konzept vor zehn Jahren ausgedacht. Seitdem bringt er immer neue Liederbücher dazu heraus – von Kinder- und Volksliedern über Schlager bis zu Popsongs. Als Musiklehrer am Schloß-Gymnasium hat er seine Arbeit auf drei Tage reduziert und nutzt die frei gewordene Zeit, um im ganzen Land, in Kitas, Schulen und Büchereien, Erwachsenen in fünf Stunden Gitarrespielen beizubringen. In der Bücherei Benrath hat er an diesem Nachmittag praktisch ein Heimspiel. An die 30 Musikinteressierte haben sich auf den Stühlen mit einer geliehenen oder eigenen Gitarre niedergelassen. Zwei Männer, der Rest sind Frauen. Die meisten von ihnen arbeiten in Kitas und Grundschulen. Aber einige sind auch gekommen, um mit Kindern und Enkeln Musik zu machen.