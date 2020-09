Unterführung zur Paulsmühle : Neugestaltung für Angströhre soll 74.000 Euro kosten

Die Unterführung zwischen der Paulsmühle und dem Benrather Ortskern ist für viele Menschen ein Angstort. Foto: RP/Dominik Schneider

Benrath Dass die Angströhre ein neues Gesicht bekommen soll, darin sind sich alle Beteiligten einig. Doch die Kosten der künstlerischen Gestaltung der Unterführung Paulsmühle werfen die Frage auf, ob sich ein solches Projekt lohnt, wenn im Rahmen des RRX-Ausbaus sowieso vermutlich neu gegraben wird.

Von Dominik Schneider

Auf der Wunschliste der Benrather Lokalpolitiker, Geschäftsleute und Bürger für die Verschönerung ihres Stadtteils steht eine Neugestaltung der sogenannten Angströhe weit oben. Der Tunnel, von der Verwaltung „Personenunterführung Paulsmühle“ genannt, ist eng, schmuddelig und düster. Allerdings ist er wichtig, denn er stellt die kürzeste Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen dem Benrather Ortskern und der Siedlung Paulsmühle dar. Letztere wächst in den vergangenen Jahren – und wird weiter wachsen. Das Albrecht-Dürer-Kolleg, die Mühlensiedlung sowie die aktuell geplante Neubausiedlung nördlich der Paulsmühlenstraße locken zahlreiche Menschen in den Benrather Osten – und wenn diese ins Dorf wollen, bleibt quasi nur der Weg durch die Angströhre. Der Röhre die Angst zu nehmen, war ein Teil des Zehn-Punkte-Plans, den der örtliche Händlerverbund Aktionsgemeinschaft Benrath Oberbürgermeister Thomas Geisel bei seinem Besuch im Januar 2020 mit auf den Weg gegeben hatte. Zwei wichtige Kritikpunkte gibt es an der Gestaltung: Zum einen sei die Angströhre so eng, dass sich die Verkehrsteilnehmer – Fußgänger und Radfahrer – in die Quere kommen, zudem sei sie zu dunkel und schmutzig, so dass die Menschen sich hier nicht wohl fühlen.

Es gab bereits Vorschläge, die Unterführung baulich zu erweitern. Dies wird jedoch vorerst nicht realisierbar sein, denn im Zuge des Ausbaus des Benrather Bahnhofs zum RRX-Halt, der ab 2030 im Betrieb sein soll, wird auch die Unterführung unter den Gleisen überarbeitet werden – und dann hoffentlich ihren Ruf verlieren.

Bis dahin haben die Lokalpolitiker der zuständigen Bezirksvertretung 9 angeregt, durch künstlerische Graffiti zumindest etwas freundliche Farbe an die Wände zu bringen. Die Stadtverwaltung hat auf Anfrage die Kosten dafür ausgerechnet – und ist auf eine Gesamtsumme von 74.000 Euro gekommen. Dass die Kosten so hoch eingeschätzt werden, liege vor allem an der nötigen aufwändigen Untergrundvorbereitung, wie es in der Erklärung der Stadt heißt: „Nach erfolgter baulicher Untersuchung sind die Wände der Personenunterführung durchfeuchtet. Für die Untergrundvorbereitung der Wände und Decken würde die Altbeschichtung aufgeraut und gespachtelt werden. Die Problematik der Durchfeuchtung der Bauteile bleibt aber bestehen.“ Deshalb gibt die Verwaltung auch bewusst keine Einschätzung über die Langlebigkeit einer Gestaltung. Die nötigen Vorarbeiten würden rund zwei Drittel der veranschlagten Summe beanspruchen. Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass für die Ausschreibung und Vergabe der Untergrundvorbereitung die öffentlichen Vergaberegeln zu beachten sind – was eine kurzfristige Umsetzung ausschließt.