BENRATH : Als Spieler und Trainer den VfL geprägt

Der ehemalige Spieler und Coach, der den VfL auch in der Landesliga betreut hat, mit seinem alten Spieler-Pass: Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. Foto: Anne Orthen (ort)

BENRATH Gerd Kumpf feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Heute wird Gerd Kumpf 80 Jahre, und wir gratulieren dem Jubilar, der als Urgestein vom VfL Benrath auf ein erfolgreiches Fußballerleben zurückblickt. Von so mancher Erinnerung an die wechselvolle Vereinsgeschichte des 112-jährigen Traditionsclubs kann Kumpf aus eigener Erfahrung erzählen. Jüngst erst war sein Gedächtnis sogar von „hoher“ Stelle gefragt, als sich die DFB-Presseabteilung bei ihm meldete, um für die Dezember-Ausgabe des Verbands-Journals Informationen aus längst zurückliegenden Zeiten zu erhalten. Für Kumpf ein netter Anlass, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber was interessierte den Deutschen Fußballbund ausgerechnet am VfL Benrath?

Thema einer aktuellen DFB-Publikation ist ein Vorblick auf die EM 2024, die bekanntermaßen erneut in Deutschland ausgetragen wird, wie einst 1988, als die Niederlande beim Finale in München gegen Russland den Titel gewann.

Info Gerhard Kumpf – eine Fußball-Vita Geboren am 27. Dezember 1938 in Groß-Schönau Spieler über 500 Spiele als Außenläufer und Libero für den Traditionsclub VfL Benrath Trainer beim VfL Benrath (1975/76, 1985 bis 1988) Besondere Erinnerung Im Spiel gegen Rot-Weiß Essen verwandelte Kumpf in der 87. Minute einen Strafstoß zum Siegtor gegen die damalige Nationaltorhüter-Legende Fritz Herkenrath

Und auf dem Weg zu höchsten europäischen Fußball-Ehren – daran werden die Leser des DFB-Journals erinnert – hatte das Team von Bondscoach Rinus Michels mit all seinen Stars zwischenzeitlich in Düsseldorf-Benrath Quartier bezogen. Das Nationalteam residierte in den Rheinterrassen am Schlossufer. Fürs Training chauffierte der Mannschaftsbus die Oranje-Kicker auf die VfL-Anlage an der Karl-Hohmann-Straße. Und immer dabei: Benraths damaliger Landesliga-Coach Gerd Kumpf als orts- und sachkundiger Begleiter.

„Ich habe die Spieler in ihrer kurzen Freizeit durch Benrath geführt“, verrät Kumpf. Mit Ruud Gullit, Marco van Basten und Ronald Koemann ging’s im Abenddunkel sogar auf einen Drink in die ehemalige Benrather Szene-Kneipe „Chateau“. Nicht ohne Erlaubnis von Disziplin-Fanatiker Michels. „Und Alkohol war tabu“, wie Kumpf betont. Beim „Geheimtraining“ im VfL-Stadion standen meist nur Lockerungsübungen auf dem Plan. „Eine aufwendige Abschirmung war damals noch nicht nötig“, erinnert sich Kumpf. So ändern sich die Zeiten.

1948 ist Kumpf als Zehnjähriger dem VfL Benrath beigetreten. Den Gewinn der Deutschen Amateurmeisterschaft 1957 als sportlichen Vereins-Höhepunkt hat der A-Jugendliche im Niedersachsenstadion hautnah mitverfolgt. Unter Trainer Karl Hohmann erhielt Kumpf wenig später als erster Spieler beim VfL einen Profi-Vertrag. Über 500 Spiele hat Kumpf als Außenläufer und Libero im Trikot der Benrather absolviert. Unvergessen der 6:1-Derbyheimsieg vor 13.000 Zuschauern gegen Fortuna Düsseldorf in der zweiten Liga West.