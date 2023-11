Schüler gedenken der NS-Opfer aus der Nachbarschaft Gymnasiasten putzen Stolpersteine in Benrath

Die erste Station war an der Sistenichstraße 5. Dort lebte Johanna Kahn, die im März 1943 im Ghetto Theresienstadt ermordet wurde. Eine Schülerin schrieb einen Brief an sie: „Heute haben wir deinen Stolperstein besucht. Es hat mich berührt, dass der Holocaust und dein Tod noch nicht allzu lange her sind und wie nah an meinem Zuhause du gewohnt hast. Es ist kaum vorstellbar, was du in der NS-Zeit erleben musstest und wie sechs Millionen Juden von den Nazis ermordet wurden. Dein Stolperstein soll uns für immer an die Zeit erinnern.“