Fußball im Süden : VfL Benrath gelingt die Rettung vor dem Abstieg

BENRATH Das sind die Ergebnisse vom Wochenende

Aufatmen beim VfL Benrath nach dem Spiel am vergangenen Wochenende! Erst nach einem 5:1-Heimerfolg gegen DJK Gnadental-Neuss in der letzten Partie der aktuellen Saison durfte das Team von Trainer Frank Stoffels über den Verbleib in der Bezirksliga jubeln.