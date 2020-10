Benrather Synagoge : Archäologischer Fund verzögert Wohnungsbau

Benrath Auf einer Baustelle an der Friedhofstraße wurden Reste der Benrather Synagoge gefunden. Diese wurde 1938 niedergebrannt. Für den Bauherren gilt es jetzt, eine Lösung zu finden, wie sich die historische Fundstelle mit dem neuen Wohnraum vereinbaren lässt.

Genau dokumentiert sind die Ereignisse vom 10. November 1938. Bereits zuvor hatte es Ausschreitungen gegen Juden in Düsseldorf gegeben. Am Morgen nach der Reichspogromnacht brannte gegen 10.30 Uhr auch in Benrath das jüdische Gotteshaus. „Der Angriff fand – anders als die meisten Schadtaten dieser Tage – bei hellem Tageslicht statt, die Benrather standen vor den Flammen“, berichtet Sauer.

Nachdem die Synagoge niedergebrannt worden war, wurde die jüdische Gemeinde damit beauftragt, die Trümmer auf eigene Kosten zu entfernen, da diese das Ortsbild „erheblich verschandelten“, wie es damals hieß. Da der Gemeinschaft die Mittel dazu fehlten, wurde das Grundstück arisiert, also zu einem sehr geringen Preis an die deutschen Nachbarn verkauft. „An dieser Stelle ist nicht mehr dokumentiert, was an der Friedhofstraße weiter geschehen ist“, sagt Sauer nach einem Blick in seine Akten. 1988, 50 Jahre nach der Reichspogromnacht, brachte die Bezirksvertretung 9 eine Gedenktafel am Standort der ehemaligen Benrather Synagoge an.