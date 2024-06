Zugunsten der Düsseldorfer Tafeln 600 Plastikenten schwimmen für den guten Zweck

Dabei war für die meisten Teilnehmer das Motto „dabei sein ist alles“. Zur Mittagszeit hatten sich auch schon viele Besucher an der Orangerie eingefunden, um das Spektakel zu erleben. Thomas Garn vom Lions Club Düsseldorf-Schloss Benrath zählte zum Countdown von zehn herunter und dann purzelten die kleinen Enten aus einem großen Sack von der Brücke, insgesamt waren es rund 700 Enten, die für einen guten Zweck in Wasser kamen. „Das Geld geht an die Benrather Tüte und die Urdenbacher Tafel, für die wir auch schon in den letzten zwei Jahren gespendet haben“, sagt Brigitte Schneider. Fünf Euro kostete der Start pro Ente. „Jedes Jahr kamen bislang 10.000 Euro zusammen“, sagt Thomas Garn. Das Ergebnis für dieses Jahr steht noch nicht fest.