Kardinal Woelki feiert Messe im Schlosspark : Kardinal Woelki führt neuen Stadtdechant Heidkamp ein

Benrath Rund 750 Gäste kamen zur Messe mit dem Erzbischof in den Benrather Schlosspark. Heidkamp hat das Amt bereits seit einem Jahr kommissarisch inne.

Und er ist ein Mensch der Begegnung. In seiner Freizeit trifft er sich gerne mit Freunden, um am Rhein zu sitzen. Ein Gläschen Altbier trinken, eine Shisha rauchen, wer ihn kennt, weiß, dass er auch schöne Musik und Zirkusse liebt. Von 1978 bis 1983 studierte der neue Stadtdechant Theologie in Bonn und Fribourg/Schweiz. 1984 wurde er zum Diakon geweiht, ein Jahr später empfing er die Priesterweihe. Nach der Kaplanzeit in St. Theresia in Garath war er drei Jahre Kaplan in St. Franziskus Xaverius in Mörsenbroich. Es folgten Stationen als Stadtjugendseelsorger und Leiter des Katholischen Jugendamtes in Düsseldorf. Danach ging es für ihn nach Wuppertal, wo er ab 2000 auch schon einmal Stadtdechant war. 2007 kehrte er in seine Heimatstadt zurück und war bis zum 31. August Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen, die ihm eine große Abschiedstour im Oldtimer durch seine Gemeinden bescherte. „Wir kennen ihn als Menschen, der Menschen wahrnimmt und mitnimmt“, sagt Katholikenrats-Vorsitzender Martin Philippen. Oberbürgermeister Thomas Geisel wünscht sich, dass Heidkamp den guten Austausch zwischen den Religionen vorantreibt. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Superintendent Heinrich Fucks.