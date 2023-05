Klimapakt von Stadt, IHK, Kreishandwerkerschaft und Handwerkskammer Konecranes unterzeichnet Klimapakt

Im zweiten Quartal 2022 sei man mit dem Thema Klimapakt auf das Unternehmen an der Forststraße zugegangen, sagt Hörsken. Das fertigt dort seit Jahrzehnten Hafenkräne. Und so einfach unterzeichnet man so eine Verpflichtung nun auch nicht. „Unsere Zentrale in Finnland wollte natürlich wissen, was das für uns bedeutet“, berichtet Geschäftsführer Heribert Barklage. Da sich das Unternehmen selbst verpflichtet hat, den Ausstoß von CO 2 bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren, rannte die Stadt sozusagen offene Türen ein. Ende 2022 stand fest, dass Konecranes dem Klimapakt beitreten wird. Als größten Gewinn sieht Marcel Luzina, Leiter der Haustechnik und der Instandhaltung, die Vernetzung mit den anderen teilnehmenden Unternehmen. „Wir befinden uns im gegenseitigen Austausch, können Ideen teilen und übernehmen, auf die wir selbst so nicht gekommen wären.“