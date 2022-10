Streit im Sportverein : Langjähriger Ehrenvorsitzender verlässt die TSG Benrath

Benrath Wolfgang Becker kritisiert die aktuelle Vereinsführung. Der TSG-Vizepräsident verweist auf die erschwerten Bedingungen während der Pandemie und kündigt an, ausgefallene Vorstands- und Mitgliederversammlungen bald nachzuholen.

Becker begründet seinen Vereinsaustritt in einem Schreiben wie folgt: „Die Entwicklung des Vereins veranlasst mich, sowohl mein Ehrenamt niederzulegen als auch den Verein zu verlassen. Wesentliche Gründe dafür sind die inkonsequente Vereinsführung (Pacht Gastronomie, rund drei Jahre keine Pachtzahlung, mangelnde Kommunikation innerhalb des Vorstands, seit zehn Monaten keine Vorstandssitzung und seit drei Jahren keine Mitgliederversammlung, vernachlässigte Homepage etc.). Nicht zuletzt ausschlaggebend war jedoch die seitens des Vereins beschämenden Gratulationen zu meinem 70. Geburtstag, hier hätte ich zumindest ein persönliches Telefonat erwartet statt einer profanen E-Mail.“ Zusätzlich bemängelt Becker, dass es seit drei Jahren keinen Geschäftsführer mehr gibt, der alte aber immer noch im Vereinsregister stünde.

Am Sonntag wird die Kunstausstellung in der Orangerie eröffnet

Am Sonntag wird die Kunstausstellung in der Orangerie eröffnet : Kulturkreis feiert Festwoche zum 70-Jährigen

Denkmalgeschützte Gebäude in Düsseldorf : Start der Rathaus-Sanierung in Benrath

Huckstorf indes führt die Bedingungen in der Corona-Pandemie als Begründung für die Veränderungen in der Vereinsführung an. „Ich weiß nicht, ob es die richtige Variante gewesen wäre, unseren Wirt in Lockdown-Phasen oder anschließend abzumahnen“, so Huckstorf. „Der Wirt muss die Gastronomie jetzt wieder aufbauen. Das dauert wohl auch noch ein bis zwei Jahre.“