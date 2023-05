Benrather Eissporthalle Sommernutzung der Halle ist in Planung

Am 31. März ist die Eislaufsaison 2022/23 in der neuen Benrather Eissporthalle am Standort Kappeler Straße mit einer Schaumparty zu Ende gegangen – erstmals nach der Eröffnung im Herbst 2021 ohne pandemiebedingte Einschränkungen, was Eissporthallen-Leiterin Anja Mathis gefreut hat.