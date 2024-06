Landtagspräsident und Chef der Staatskanzlei vor Ort Darum hat das Düsseldorfer Schloß-Gymnasium schon gewählt

Die Schule nahm wie 1117 weitere Schulen in NRW an dem Projekt Juniorwahl teil. Dabei wird die Wahl simuliert, mit allem, was dazugehört. Alle erhielten eine Wahlbenachrichtigung, gingen damit zu den Wahlleitern – natürlich ebenfalls Schüler – und konnten anschließend in Wahlkabinen ihr Kreuz machen.