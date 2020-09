Benrath : Feuerwehr sucht Person im Rhein

Zu Wasser, Land und in der Luft suchte die Düsseldorfer Feuerwehr nach einem abgetriebenen Schwimmer (Archivbild) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Benrath Spaziergänger haben am Mittwoch offenbar eine Badekappe im Rhein gesehen. Die Feuerwehr machte sich auf die Suche, Unterstützung aus Neuss wurde angefordert. Die Einsatzkräfte konnten jedoch keinen Schwimmer in Not finden.

Von Dominik Schneider

Am Mittwoch Nachmittag rückte die Düsseldorfer Feuerwehr mit einem Großaufgebot von rund 50 Einsatzkräften am Benrather Rheinufer an. Passanten hatten einen Gegenstand im Wasser treiben sehen, den sie für eine weiße Badekappe hielten. Mit Booten und Hubschraubern suchte die Düsseldorfer Feuerwehr, unterstützt durch Einsatzkräfte aus Neuss, nach einem abgetriebenen Schwimmer, konnte aber keine Person im Rhein finden.