Kommen und gehen Die „Fahrschule Düsseldorf“ zieht in die Benrather Fußgängerzone

Als anerkannte Ausbildungsfahrschule gehört zudem eine Ausbildung zur Fahrlehrerin und zum Fahrlehrer zur Ausbildungspalette. Auch Aufbauseminare für durch Verkehrsverstöße auffällig gewordene Fahr-Neulinge (ASF) werden angeboten. Am Eröffnungssamstag, 1. April, heißt „Die Fahrschule Düsseldorf“ Besucherinnen und Besucher ab 11 Uhr an der Hauptstraße 29 willkommen. Das Ausbildungsteam informiert in Beratungsgesprächen über Fahrschulunterricht in Theorie und Praxis in den Fahrerlaubnisklassen AM, A1, A2, A, B, BE und über Prüfungsbedingungen. Für Fahranfängerinnen und Fahranfänger wird es Eröffnungsangebote geben.