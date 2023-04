Ausbauprojekt der Schulen Erich-Müller-Straße soll im Sommer fertig sein Die Zahl der Grundschulplätze in Benrath ist knapp

Aber Benrath wächst: In der Paulsmühle entstehen gerade weitere rund 550 Wohnungen durch die Bonava. In Benraths Mitte ist das Wohnquartier am Schloss mit seinen 91 Wohnungen bezogen worden. Unweit davon plant die Stadt zwei weitere Quartiere: auf dem Schulgrundstück Hospitalstraße und neben den geplanten Schulneubauten an der Benrodestraße. Und dann ist da auch noch das Neubauprojekt der Rheinwohnungsbau an der Regerstraße mit weiteren knapp 100 Wohneinheiten. Doch in welche Grundschule sollen die dazugehörigen Kinder gehen? Dazu die Antwort der Verwaltung: Derzeit gebe es keinen zusätzlichen Bedarf über die aktuelle Planung hinaus.