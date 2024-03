Tiere in Düsseldorf Wo Hunde in Benrath zur Tagesstätte gehen

Jonathan Jatzlau hat mittlerweile in Benrath ein Team von vier Betreuungskräften für die Tiere um sich, in Mülheim an der Ruhr führt er außerdem eine weitere Hundetagesstätte. Rund 50 Hunde könne er in der Landeshauptstadt pro Tag betreuen, sagt Jatzlau. „Der Gradmesser ist für uns aber die Qualität der Betreuung.“ Deshalb könnten manchmal auch nicht mehr Tiere aufgenommen werden, obwohl die Kapazitätsgrenze von 50 Plätzen noch nicht erreicht sei. Denn schließlich ist es für das Hundetagesstätten-Team wichtig, wie sich der Vierbeiner in der Gruppe verhält. Wenn ein neuer Hund aufgenommen wird, muss „zumindest die Aussicht da sein, dass er gut kompatibel ist für die Gruppe“, sagt Jatzlau. Es gibt einen Probetag, an dem sich sein Team den Hund anschaut und dieser das 1000 Quadratmeter große und eingezäunte Gelände kennenlernen kann.